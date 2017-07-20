Додон утвердил смешанную систему в Молдавии: за Плахотнюка, против ПМР

Кишинёв, , 15:47 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон промульгировал принятый парламентом скандальный закон о переходе к смешанной системе выборов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон заявил что избирательная реформа открывает «новую страницу в современной истории Молдавии».

Додон поздравил граждан с этим событием и пообещал «и дальше работать ради достижения всех заявленных целей». Они добавил, что в новой системе предусмотрено «избрание депутатов по специальным округам» от Приднестровья, а также от молдавской диаспоры за рубежом.

Стоит отметить, что молдавские выборы на территории Приднестровья не проводятся, таким образом анонсированное Додоном «приднестровское представительство» в парламенте Молдавии будет фиктивным и бутафорским. Более того оно может быть использовано против ПМР в рамках усилий Додона по «реинтеграции» Приднестровья в состав Молдавии.

Напомним, парламент Молдавии 20 июля проголосовал во втором окончательном чтении за введение смешанной избирательной системы, предложенной социалистами и демократами. Проект поддержали 74 депутата — демократы и социалисты (за исключением депутата из Гагаузии Федора Гагауза), а также лояльная властям группа «народных европейцев». Заседание парламента проходило на фоне массовых протестов оппозиции против избирательной реформы, а представители парламентской оппозиции покинули зал заседаний в знак протеста.

Поддержанное президентом Игорем Додоном и социалистами изменение избирательной системы, напомним, выгодно правящей Демпартии Молдавии и ее лидеру Владимиру Плахотнюку, проводящему жесткий антироссийский курс. По мнению подавляющего большинства молдавских экспертов, главная цель реформы — сохранение Демпартии и Плахотнюка у власти после парламентских выборов 2018 года. Венецианская комиссия, куда Кишинев обратился за экспертизой, рекомендовала властям отказаться от проведения реформы. Однако авторы реформы заявили, что все равно примут проект.

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