Новым президентом Индии станет выходец из касты «неприкасаемых»

Нью-Дели, , 15:45 — REGNUM Новым президентом Индии избран Рам Натх Ковинд из правящей партии «Бхаратия джаната парти», сообщает телеканала NDTV.

За кандидатуру Ковинда 17 июля проголосовало более 65% выборщиков. Ранее Ковинд занимал пост губернатора штата Бихар

Рам Натх Ковинд — далит, так называют в Индии членов низших каст — неприкасаемых.

Всего на выборах голосовали 4896 выборщиков, в том числе 776 депутатов обеих палат парламента и членов законодательных собраний индийских штатов.

Голоса выборщиков не равны, а зависят от численности населения региона, который они представляют. Голоса выборщиков были пересчитаны 20 июля, подсчет проводили, согласно законодательству, семь раз.

Полномочия действующего президента Пранаба Мукерджи истекают 24 июля, Ковинд вступит в должность 25 июля. Его полномочия продлятся пять лет.