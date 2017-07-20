Вашингтон просят разъяснить сообщения о продлении срока заключения Бута

Москва, , 15:36 — REGNUM Российская Федерация направила обращение к официальным властям США за разъяснениями в связи с продлением тюремного срока бизнесмену Виктору Буту. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин на брифинге.

«Мы (власти РФ) проверяем появившиеся в СМИ накануне (19 июля) сообщения о том, что осужденному в США российскому гражданину Буту на несколько недель продлено наказание за некие нарушения тюремного режима, — говорит он. — Мы уже обратились к американским официальным лицам за разъяснениями».

19 июля адвокат бизнесмена Виктора Бута Алексей Тарасов в интервью газете «Известия» сообщил, что приговоренному в США к 25-ти годам тюрьмы гражданину РФ увеличили срок заключения на 40 дней из-за якобы «производства алкоголя» в камере.

По его словам, тюремные власти приняли за «алкогольный напиток» лечебный чайный гриб, который гражданин РФ выращивал в камере и делился с ним другими заключенными и даже охранниками.

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