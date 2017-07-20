Рига, , 15:32 — REGNUM Разговоры об опасности для Прибалтийских стран российско-белорусских учений «Запад-2017» способствуют милитаризации общественного мнения, заявил латвийский экс-министр иностранных дел Янис Юрканс, сообщает портал Mixnews.lv. По его словам, таким образом, правительство пытается оправдать «огромные военные расходы».

«Уже некоторое время в Латвии идет процесс милитаризации общественного мнения. Для этого процесса, конечно, нужен враг. Для Латвии это легко — враг тут же под боком, это наш восточный сосед Россия», — пояснил Янис Юрканс. По его словам, сам процесс милитаризации необходим прежде всего для оправданий больших расходов на оборону. «Народом, который живет в страхе, очень легко управлять», — добавил Юрканс.

Напомним, совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2017» пройдут в сентябре 2017 года. На проходивших ранее под тем же названием учениях в 2013 и 2009 годах, как утверждали латвийские политики, «отрабатывалось нападение на страны Прибалтики и Польшу».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Так, оборонный бюджет Латвии является одним из самых быстро растущих в мире. Так, в 2017 году он составляет 449,57 млн евро или 1,7% ВВП. В 2017 году планируется выделить на оборону 4,9 цента из 1 евро, уплаченного в налогах, говорится в исследовании аналитической компании IHS Markit, опубликованном в октябре 2016 года.

Правительство намерено увеличить финансирование военной сферы в 2018 году до 2% от ВВП, что является минимальным требованием со стороны НАТО.

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