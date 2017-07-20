Первый кандидат сдал подписи на выборы свердловского губернатора

Екатеринбург, , 15:31 — REGNUM На Урале появился первый претендент, сдавший необходимое число подписей для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора Свердловской области. Им стал выдвиженец от ЛДПР депутат Государственной думы Игорь Торощин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня первым из всех кандидатов сдал документы на регистрацию в избирательную комиссию Свердловской области. Мою кандидатуру на должность губернатора Свердловской области поддержали 132 муниципальных депутата!» — сообщил кандидат на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что в качестве кандидатов в губернаторы Свердловской области помимо Игоря Торощина также выдвинуто ещё девять претендентов от политических партий. Это Иван Волков от «Российского общенародного союза», Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Константин Киселёв от партии «Зелёных», Виктор Костромин от партии «Народ против коррупции», Олеся Красномовец от «Патриотов России», Евгений Куйвашев от «Единой России», Алексей Парфёнов от КПРФ, Евгений Ройзман от «Яблока», Дмитрий Сергин выдвинут «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость».

Отметим, что для прохождения муниципального фильтра всем десяти выдвиженцам необходимо представить до 26 июля в избирательную комиссию Свердловской области не менее 126, но и не более 132 подписей депутатов сельских дум, городских округов и муниципалитетов региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил о том, что не может собрать необходимое число подписей для прохождения процедуры регистрации, в результате чего им было принято решение не участвовать в выборах. Также он призвал своих сторонников бойкотировать предстоящие в единый день голосования 10 сентября 2017 года выборы главы Свердловской области.

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