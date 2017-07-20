МИД Латвии хочет больше информации от Белоруссии об учениях «Запад 2017»

Рига, , 15:25 — REGNUM Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал Белоруссию к более тесному обмену информацией о предстоящих в сентябре учениях «Запад 2017», сообщает LETA.

18 и 19 июля Ринкевич находился с рабочим визитом в Минске, где встретился с премьер-министром Белоруссии Андреем Кобяковым, министром иностранных дел Владимиром Макеем, министром экономики Владимиром Зиновским, лидерами трех крупнейших оппозиционных партий и экспертами по внутренней политике. Во время встречи с Макеем Ринкевич обсудил вопросы политики безопасности и выразил удовлетворение сотрудничеством Латвии и Белоруссии в области контроля над вооружением.

Глава МИД выразил интерес Латвии к расширению сотрудничества в области туризма и пригласил Белоруссию воспользоваться предложением латвийского медицинского туризма.

Во время визита Ринкевич также принял участие в мероприятиях, посвященных 25-летию установления дипломатических отношений между Латвией и Белоруссией.

Напомним, российско-белорусские военные учения «Запад — 2017» пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года в два этапа на территории России и Белоруссии. В учениях примут участие, по различным оценкам, до 13 тыс. военнослужащих.