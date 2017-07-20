В Ростове Ярославской области будет новый мэр

Ярославль, , 15:23 — REGNUM В Ярославской области завершился прием документов от кандидатов на пост главы городского поселения Ростов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ростова.

О своем желании стать мэром заявили депутат муниципального совета Алексей Повасин и директор Ростовского отделения Ярославской генерирующей компании, бывший депутат Ростовской районной Думы Андрей Лось.

Алексей Повасин — участник практически всех выборных компаний последнего времени: он несколько раз пытался стать депутатом Госдумы, неоднократно выдвигал свою кандидатуру на пост лавы Ростова. Андрей Лось баллотировался в мэры города, но проиграл действующему градоначальнику Константину Шевкоплясу. Но на этот раз он не будет его конкурентом.

«Я принял решение не участвовать в выборах мэра. Но это не значит, что я перестану работать в органах власти. Мне предложили должность в администрации города, но пока не буду говорить, какую», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Константин Шевкопляс.

Выборы градоначальника, который избирается депутатами городской думы, проходят в Ростове уже 4 месяца. Вначале не было кворума, потом заявку подал лишь один кандидат. Но, скорее всего, ростовские депутаты ждали назначения нового главы района, чтобы согласовать с ним кандидатуру мэра. После назначения нового главы Ростовского района Алексея Константинова процесс сдвинулся с мертвой точки.

Главу Ростова ростовские депутаты должны выбрать 31 августа. Победителю требуется набрать 75% голосов, то есть не меньше 15 голосов из 18 депутатов. Если победитель не будет определен, то процесс может затянуться, поскольку 10 сентября этот созыв депутатов сложит свои полномочия и заниматься выборами мэра придется следующему составу народных избранников.