Представитель Эрдогана: Турция не может принять позицию ФРГ

Анкара, , 15:17 — REGNUM

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын обрушился 20 июля с критикой в адрес ФРГ, после того как Берлин пригрозил положить конец инвестициям в турецкую экономику, сообщает Reuters.

По его словам, Анкара не может принять подобную позицию Германии.

«Для нас невозможно принять заявления, направленные на обострение экономикой ситуации на основе политической мотивации», — отметил он.

«Мы надеемся, что они [Берлин] откажутся от этого пути», — добавил он.

Напомним, в связи с арестом главы турецкого отделения правозащитной организации Amnesty International Идил Эсер, а также ряда правозащитников, среди которых был и гражданин Германии Петер Штойдтнер, с заявлением выступил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Он подчеркнул, что никому нельзя рекомендовать делать инвестиции в Турцию — страну, в которой больше нет правовой безопасности. Он добавил также, что федеральное правительство впредь не сможет гарантировать дальнейшие инвестиции в экономику Турции.

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