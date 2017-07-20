Военные Северного флота учатся возводить причалы в Арктике

Мурманск, , 15:11 — REGNUM Военные инженеры Северного флота провели экспериментальное учение по оборудованию причала в условиях Арктики. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, одной из главных задач учения стала проверка возможности оборудования причальной инфраструктуры для базирования кораблей и судов, приёма и передачи грузов в условиях Арктики за счёт сил и средств отдельного морского инженерного батальона Северного флота.

«В ходе учения основное внимание было уделено соединению плавпричала с берегом при помощи штатной техники инженерных войск — тяжёлого механизированного моста — ТММ-3. Он предназначен для наведения мостовых переправ через естественные и искусственные препятствия шириной до 40 и глубиной до 3 метров и способен выдерживать технику весом до 60 тонн. Был использован полный комплект моста, состоящий из четырех мостоукладчиков на шасси автомобиля КрАЗ», — рассказал Вадим Серга.

Начальник пресс-службы Северного флота подчеркнул, что укладка мостовых блоков проводилась с учётом гидрометеорологических условий арктической зоны: ветровой нагрузки и колебаний уровня моря за счёт приливов и отливов. Также было принято в расчёт воздействие солёной воды на элементы металлических конструкций моста.

«После анализа результатов проведённого учения будут подготовлены предложения по использования штатной техники инженерных войск для оборудования временных пунктов базирования Северного флота в условиях Арктики», — добавил представитель флота.

Напомним, военнослужащие Северного флота регулярно принимают участие в различного рода учениях. В последние годы внимание военных сосредоточено и на освоении российского сектора Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, активная деятельность России по созданию и развитию элементов арктической инфраструктуры была начата в 2012 году — с этого времени Северный флот регулярно осуществляет арктические походы, решает задачи по обеспечению безопасности в районах прохождения трассы Северного морского пути, формирует в арктической зоне современную и разветвлённую систему освещения воздушной и надводной обстановки.

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