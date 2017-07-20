Военный эксперт: Учения НОАК в Тибете- сигнал индийским властям

Пекин, , 15:08 — REGNUM Китайский военный аналитик Чжу Ляовэй прокомментировал недавние высокогорные военные учения НОАК, которые состоялись 15−16 июля на высоте более 5 тыс. метров в Тибете. По словам эксперта, главной целью состоявшихся маневров стало только повышение боевой подготовки солдат и офицеров, но и демонстрация силы индийской стороне.

В учениях была задействована полностью укомплектованная бригада, которая продемонстрировала возможности китайской армии в условиях высокогорья. По данным Министерства национальной обороны КНР, в маневрах были задействованы несколько тысяч военнослужащих НОАК, а также около сотни единиц боевой техники, в том числе бронетехники и авиации, пишет «Чжунго жибао».

«Индия пытается не отставать от Китая, постоянно модернизируя свою армию. Нам известно уже о десяти горных дивизиях, семь из которых развернуты вдоль китайско-индийской границы. Три из них находятся на Сиккимском участке границы», — отметил военный эксперт.

Чжу Ляовэй добавил, что состоявшиеся маневры стали сигналом для Индии о том, что несмотря на численное превосходство индийских военных, НОАК обладает большей мобильностью и более современным вооружением, таким образом, Китай имеет серьезное преимущество перед Индией в случае прямого столкновения на государственной границе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Лу Кан прокомментировал заявления зарубежных СМИ о гибели 150 индийских солдат в результате ракетной атаки на границе Индии и Китая.

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