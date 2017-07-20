Германия будет защищать свои компании в Турции

Берлин, , 14:58 — REGNUM

Немецким компаниям крайне сложно осуществить инвестиции в Турцию в существующем политическом климате в стране, заявила 20 июля глава Министерства экономики ФРГ Бригитта Циприс, сообщает Reuters.

«Если респектабельные немецкие компании вдруг оказываются в «черных списках» или на них вешают ярлык сторонников терроризма, тогда можно с уверенностью говорить о климате, в котором создание новых предприятий и вложение инвестиций в Турцию становится крайне проблематичным», — отметила она.

«Правительство Германии и я лично будем, без сомнения, будем защищать немецкие компании от абсолютно неоправданного и вопиющих обвинений», — добавила она. «Это применимо и прежде всего к сотрудникам компаний Германии».

Напомним, самым последним поводом для напряженности между Турцией и ФРГ стал арест немецкого правозащитника Петера Штойдтнера.

На этом фоне МИД ФРГ выступил с призывом своим гражданам проявлять осторожность во время поездок в Турцию.

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