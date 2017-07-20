Суды уже «не спасут» довыборы в шести муниципалитетах Петербурга

Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM Довыборы в шести муниципальных округах Санкт-Петербурга в 2017 году провести не удастся, несмотря на вмешательство судов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 20 июля член Городской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский. По его мнению, шансы назначить эти выборы в Единый день голосования 2018 года также невелики.

«Сейчас вторая половина июля. На второе воскресенье сентября выборы уже не назначить, все сроки вышли. Они могут быть назначены только на второе воскресенье сентября 2018 года. Но и это уже невозможно, потому что, если их провести, то срок полномочий избранных депутатов будет менее года. А закон этого не позволяет», — сказал Краснянский.

Напомним, петербургское отделение «Справедливой России» подало заявление в Городской суд, требуя назначит довыборы в муниципалитете Пушкина, МО «Литейный округ», МО №54, №72, «Пискаревка» и «Семёновский». Претензия «эсеров» заключается в том, что ряд депутатов в этих округах сложили свои полномочия, и по закону там должны были объявить дополнительные выборы в период с 11 по 21 июня. Но ни муниципалитеты, ни избиркомы округов таких решений не приняли.

На днях стало известно, что Санкт-Петербургский городской суд не принял к рассмотрению иски «эсеров». Последние увидели в этом политическую подоплеку, а также заявили, что Горизбирком бездействовал, так как «первым должен был обратиться в прокуратуру и в суд с требованием призвать муниципалов к закону». «Но ГИК не только этого не сделал, но и затягивает выдачу нашим юристам документов, необходимых для суда», — заявила руководитель петербургского отделения «СР» Марина Шишкина.

Дмитрий Краснянский же отмечает, что не существует закона, который бы обязывал или давал возможность Горизбиркому реагировать в подобных случаях.

«Влиять на назначение выборов у нас правовых оснований нет. Если бы у нас была такая возможность, мы бы уже давно были в суде. Как только муниципальный совет что-то нарушает, и мы можем это обжаловать, мы тут же идём и обжалуем. Так было в «Купчино», так было в округе №21 в Калининском районе. Здесь была возможность одна единственная — у избирательного объединения пойти в суд», — сказал Дмитрий Краснянский.

Он также отрицает, что Горизбирком якобы затягивает выдачу документов «эсерам», напоминая, что в составе комиссии есть и представители «Справедливой России», так что получить любые документы было бы «делом пяти минут». «И никто даже отказывать не будет. Но сейчас они уже никого не спасут», — считает Краснянский.

«Я сейчас вижу больше шума, чем какого-то толка. Если бы заинтересованное лицо сразу бы обратилось в суд после истечения срока на назначение выборов, но это сделали поздно, и, на мой взгляд, провести довыборы ни в этом, ни в следующем году уже нельзя», — добавляет он.

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