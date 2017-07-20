Песков о вырезанных из фильмов сценах с образом Путина: «Не наша тема»

Москва, , 14:55 — REGNUM Власти Российской Федерации не имеют представления о голливудских фильмах, создатели которых якобы отказались от сцен с персонажем президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы не знаем, что это за фильмы, — сказал представитель Кремля. — Мы не знаем, кто их снимает и о чем идет речь. Это не наша тема».

19 июля издание The Hollywood Reporter сообщило, что в Голливуде две местные киностудии отказались от образа президента РФ Владимира Путина в фильмах. Причиной были названы опасения ответных мер со стороны «русских хакеров».

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