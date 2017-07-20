Четверг, 20 Июля 2017 года
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ВСУ заявили о гибели девяти военнослужащих в Донбассе

Политика

Шесть человек погибли в районе населенных пунктов Красноголовка, Марьинка и Новгородское Донецкой области, еще трое — в Луганской области

Киев, 20 июля 2017, 14:52 — REGNUM  В Донбассе за минувшие сутки 19−20 июля погибли девять украинских военнослужащих, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Украины по вопросам АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют гражданскую войну в Донбассе) Андрей Лысенко.

По его словам, шесть человек погибли в районе населенных пунктов Красноголовка, Марьинка и Новгородское Донецкой области. Еще три человека стали жертвами сработавшего взрывного устройства в Луганской области.

Донецкая и Луганская области находятся под контролем украинских силовиков. В Киеве утверждают, что ополченцы Донбасса попытались перейти в наступление в районе Красноголовки.

Также, по данным ВСУ, ранены три человека.

15 июля замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил об усилении позиций ВСУ в районе Горловки.

Со своей стороны представитель ополчения Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко также заявил об усилении артиллерийских подразделений в районе линии соприкосновения.

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