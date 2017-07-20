МИД РФ назвал решение суда в Гааге по Arctic Sunrise провокационным

Москва, , 14:49 — REGNUM Решение суда в Гааге (Нидерланды) по делу о задержании судна Arctic Sunrise организации Greenpeace российскими пограничниками поощряет противоправные действия, сообщил 20 июля замдиректора департамента информации и печати российского МИД Артем Кожин.

«Вынуждены с сожалением констатировать, что своими решениями арбитраж по сути поощряет целенаправленные противоправные действия в исключительных экономических зонах государств, на их континентальном шельфе, оправдываемые так называемым мирным протестом», — цитирует Кожина газета «Известия».

Напомним, 18 сентября 2013 года российской стороной было задержано судно Arctic Sunrise. Корабль подошел к российской морской платформе «Приразломная», причем активисты Greenpeace попытались высадиться на платформу и захватить её, но их действия были пресечены пограничниками.

Судно отбуксировали в Мурманск, находившиеся на борту 30 человек арестовали. В ноябре 2013 года их выпустили под залог, а затем амнистированы.

Судно находилось под арестом до 6 июня 2014 года, а в августе 2014 года вернулось в Нидерланды. Однако история получила продолжение: в 2015 году Россию обвинил в нарушении своих обязательств по Конвенции ООН по морскому праву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля Международный арбитражный суд в Гааге обязал Москву выплатить компенсацию в размере почти 5,4 млн евро за инцидент с задержанием и арестом судна Greenpeace Arctic Sunrise в 2013 году.

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