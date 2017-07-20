‍Кремль отказался обсуждать экстрадицию блогера Лапшина

Москва, , 14:24 — REGNUM Вопрос экстрадиции из Белоруссии в Азербайджан российско-израильского блогера Александра Лапшина не является темой, которую будут комментировать в Кремле, сообщил журналистам 20 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отвечая на просьбу высказать свое мнение о ситуации с отправкой блогера в Азербайджан, Песков сказал: «Нет, это не тема Кремля».

Напомним, проживавший в Белоруссии Лапшин ездил в Нагорный Карабах весной 2011 года и осенью 2012 года. Поскольку Баку не признает Нагорный Карабах самостоятельным государством, азербайджанские власти сочли его въезд, а также публичные призывы к нарушению целостности Азербайджана незаконными.

Лапшина объявили в международных розыск. Он был задержан в Минске в декабре 2016 года. Белорусские власти согласились на требования Азербайджана об экстрадиции блогера в Баку. 7 февраля он был доставлен в Азербайджан и передан сотрудникам службы госбезопасности.

14 июля прокурор в ходе судебного заседания запросил для подсудимого шесть с половиной лет тюрьмы. На судебном заседании 19 июля Лапшин не признал себя виновным ни по одному пункту предъявленных ему обвинений.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля Лапшина приговорили к трем годам лишения свободы.

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