Первое обсуждение закона о выходе Великобритании из ЕС состоится 7 сентября

Лондон, , 14:18 — REGNUM

Первое полноценное заседание британского парламента по вопросу обсуждения законопроекта о выходе страны из состава Европейского союза состоится 7 сентября, сообщает Reuters.

С таким заявлением выступила 20 июля Андреа Ледсом — лидер Палаты общин Соединенного Королевства.

Законопроект об отмене договора о вступлении Великобритании в Европейское сообщество от 1972 года. Он лежит в основе плана выхода Лондона из ЕС, который должен состояться в 2019 году.

Сам законопроект был опубликован ранее, однако члены парламента пока не имели возможности обсудить его.