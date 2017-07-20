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Первое обсуждение закона о выходе Великобритании из ЕС состоится 7 сентября

Политика

Парламентарии обсудят закон об отмене вступления страны в Европейское сообщество от 1972 года

Лондон, 20 июля 2017, 14:18 — REGNUM  

Первое полноценное заседание британского парламента по вопросу обсуждения законопроекта о выходе страны из состава Европейского союза состоится 7 сентября, сообщает Reuters.

С таким заявлением выступила 20 июля Андреа Ледсом — лидер Палаты общин Соединенного Королевства.

Законопроект об отмене договора о вступлении Великобритании в Европейское сообщество от 1972 года. Он лежит в основе плана выхода Лондона из ЕС, который должен состояться в 2019 году.

Сам законопроект был опубликован ранее, однако члены парламента пока не имели возможности обсудить его.

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Выход Великобритании из Евросоюза