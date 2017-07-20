Следователи не могут найти «российский след» в деле об убийстве Шеремета

Киев, , 14:09 — REGNUM «Четких доказательств» о причастности российских спецслужб к убийству журналиста Павла Шеремета нет, заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, сообщает 20 июля «Радио Свобода».

По его словам, «российский след» следствию обнаружить не удалось, однако правоохранители все равно продолжат рассматривать вариант о «заказанном из России» убийстве журналиста.

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«Следствие сейчас четко не указывает, что это Россия. Но оно рассматривает версию о российском следе и желании дестабилизировать ситуацию на Украине», — сказал Варченко.

Он добавил, что вероятность раскрытия убийства невысока, поскольку количество успешно раскрытых заказных убийств даже «в развитых странах не превышает 30% от общего количества».

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве — его автомобиль был взорван. Замминистра внутренних дел Украины Вадим Троян заявил, что ключевая версия убийства — «заказ из России». Позже глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в деле была допущена «ошибка технического характера».

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