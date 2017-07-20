Из Кувейта в Иран высылают группу дипломатов

Эль-Кувейт, , 14:03 — REGNUM 15 дипломатов из 19 иранских сотрудников в ближайшее время покинут территорию Кувейта. Такое решение, как передает RT, приняли власти страны.

«Власти Кувейта приняли решение выслать из страны 15 иранских дипломатов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Эль-Кувейт принял данные меры для «сохранения прав».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля текущего года власти США расширили ограничительные меры против Исламской Республики Иран. Так, в черный список были внесены 18 организаций и физических лиц. Все они подозреваются властями США в связях с ракетной программой Ирана.

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