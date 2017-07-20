Компании из Китая оформили сделки на 10 российских вертолетов

Москва, , 13:57 — REGNUM Контракты на поставку в Китай десяти вертолетов подписал российский холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) с компанией United Helicopters International Group, сообщили 20 июля в пресс-службе холдинга.

«Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2017 заключил с компанией United Helicopters International Group три контракта, по которым китайским эксплуатантам в 2017—2018 годах будут поставлены 10 вертолетов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что китайский заказчик приобретет у российского холдинга пять легких вертолетов «Ансат» (медицинская комплектация), три вертолета Ми-171 (транспортное исполнение) и два пожарных Ка-32А11ВС. Вся эта техника в Китае будет поставлена операторам.

Комментируя интерес к российской авиатехнике, гендиректор холдинга Андрей Богинский сказал, что Пекин проявляет интерес к гражданским вертолетам высокого качества.

«Российские машины обладают большим потенциалом на этом рынке благодаря передовым конструктивным решениям и уникальным летным характеристикам, — сказал он. — Наши китайские партнеры могут подтвердить это после многих лет успешной эксплуатации российских вертолетов».

Гендиректор холдинга отметил, что покупка «Ансата» окажется очень полезной китайской стороне.

Напомним, в городе Жуковском (Московская область) открылся XIII Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017). На этой площадке подписан ряд международных контрактов.

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