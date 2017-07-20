Песков о разговоре лидеров «нормандской четверки»: Пока не определено

Москва, , 13:40 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил журналистам дату телефонного разговора лидеров «нормандской четверки» по Украине, который был запланировал, по данным Киева, на 24 июля.

По его словам, пока продолжаются переговоры по линии помощников по дипломатическим каналам. Пока дата не определена, сказал Песков.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Мартин Сайдик заявил журналистам, что телефонные переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины запланированы на 24 июля.

В середине июля министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщал, что представителями «нормандской четвёрки» достигнута договорённость о том, что основной темой ближайших переговоров на уровне глав государства станут вопросы безопасности и освобождения заложников.

Президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что до конца июля, после соответствующего телефонного разговора, может состояться саммит лидеров-стран «четвёрки».

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