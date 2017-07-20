Эстония примет контингент НАТО перед началом учений «Запад-2017»

Таллин, , 13:39 — REGNUM Эстония примет контингент НАТО к началу российско-белорусских стратегических учений «Запад-2017». Об этом, как передает RT, сообщил министр обороны страны Юри Луйк.

«Мы (власти Эстонии) со своей стороны приняли ряд мер, чтобы подготовиться к началу проведения этих учений, — сказал Луйк. — Самым ярким примером этой подготовки стало прибытие подразделений США в Эстонию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-белорусские военные учения «Запад — 2017» пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года в два этапа на территории РФ и Белоруссии.

По различным оценкам, в учениях примут участие до 13 тыс. военнослужащих.

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