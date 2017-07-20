«Дагестанские власти не хотели затяжного кризиса в Ногайском районе»

Махачкала, , 14:04 — REGNUM Ситуация в Ногайском районе не пошла по Буйнакскому сценарию, где политическое противостояние между главой города и собранием депутатов привело к затяжному кризису. Власти республики согласились на приемлемую кандидатуру, которая устраивает и местное собрание депутатов. Такое мнение высказал ИА REGNUM политический обозреватель газеты «Черновик» Магомед Магомедов.

По его словам, иначе бы в Буйнакске наблюдали ту же ситуацию, когда глава администрации был сам по себе, собрание депутатов само по себе — нормально работать не могут и бесконечно судятся и мешают друг другу. В политическом плане это чревато тем, что муниципалитет тормозил бы в проектах, не реализовывались бы полномочия не только муниципальные, но и переданные ему республикой и федеральным центром, считает эксперт.

Кроме того, по мнению Магомедова, в этом неподконтрольном районе была бы сложная политическая ситуация в преддверии выборов президента России. Буйнакская оппозиция уже заявила, что не допустит нарушений на президентских выборах.

«Что это означает? Результаты выборов президента России, как и во многих других регионах, в Дагестане зачастую «рисуют». В реальности на участки не приходит свыше 90% населения, как это отражается в официальных данных. Столько просто не голосуют при всем уважении к Владимиру Путину. Реальные цифры явки колеблются в районе 40%. И это если есть ожесточенная политическая борьба. В том же Буйнакске, где была серьезная борьба на выборах, реальная явка составляла 32−36%. В настоящее время рейтинг Путина в Дагестане, по подсчетам газеты «Черновик», составляет около 42%. Его опережает на доли процента Сергей Шойгу. Поэтому все эти неподконтрольные республиканской власти муниципалитеты могли бы просто провести саботаж выборов в том плане, что указали бы реальную явку и реальные проценты. И эти показатели бы очень сильно отличались от тех, которые официально выдает регион», — заявил эксперт.

Политический кризис в Ногайском районе отразился бы и на рейтинге главы республики, считает Магомедов. Ногайский район еженедельно давал бы повод журналистам писать об очередных митингах, акциях протеста.

По его мнению, ногайцы — это не просто один из народов Дагестана. Границы проживания ногайцев не ограничиваются Дагестаном. Это и Ставрополь, и Чечня, и другие регионы. Они мобильны и отличаются взаимоподдержкой. Они могут еженедельно проводить акции протеста у ворот полпредства СКФО, считает Магомедов. Это уже прямой сигнал президенту России о том, что в Дагестане не все стабильно. Это очень портило бы рейтинговую ситуацию для главы республики.

«В Ногайском районе все стороны пришли к разумному договору и сошлись на выгодной кандидатуре. Но не стоит забывать, что впереди выборы, Аджакова должно утвердить собрание депутатов. Выборы покажут реальную расстановку сил», — сказал Магомедов.

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В Дагестане депутаты райсобрания отстранили главу Ногайского района

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля исполняющим обязанности главы Ногайского района был назначен местный предприниматель Мухтарбий Аджеков. Ранее на эту должность был назначен Баймагомед Ярлыкапов, которого поддерживало руководство республики. Однако, собрание депутатов района посчитало его назначение незаконным и своим решением отстранило Ярлыкапова от должности, утвердив временным руководителем района председателя собрания Руслана Насирова.

Тем не менее, на следующий день Ярлыкапов в сопровождении силовиков вошел в здание администрации и занял кресло главы. Депутаты райсобрания обратили внимание на то, что согласно уставу муниципалитета глава должен быть утвержден собранием депутатов, что не было сделано во время назначения Ярлыкапова.