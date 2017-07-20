Додон осудил решение МИД Молдавии закрыть небо для Рогозина

Кишинёв, , 13:36 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон не согласен с решением Министерства иностранных дел и европейской интеграции страны, запретившего российскому вице-премьеру Дмитрию Рогозину прибыть в Кишинёв военным самолетом. Об этом 20 июля сообщает RТ.

Молдавский лидер напомнил, что некоторое время назад самолёт Министерства обороны США доставил на территорию нейтральной Молдавии группу генералов. Никаких вопросов у правительства страны этот факт не вызвал, отметил Додон.

Он также подчеркнул, что ждет визита Рогозина в Молдавию. Додон планирует принять заместителя главы правительства РФ в Кишиневе.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля МИД Молдавии уведомил российское посольство о том, что небо над страной закрыто для самолетов ВВС России, которые должны были прибыть в Молдавию и Приднестровье для участия в праздновании 25-й годовщины начала миротворческой операции на Днестре. Военные самолеты должны были доставить в регион российскую делегацию во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным.

Молдавская сторона объяснила отказ отсутствием необходимых условий на аэродроме Тирасполя, а также тем, что этот объект не находится под контролем правительства Молдавии.

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Дмитрий Рогозин выразил недоумение в связи с запретом молдавских властей, пообещав, однако, в любом случае посетить регион и встретиться с руководителями Молдавии и Приднестровья.

«Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР», — заявил он.

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