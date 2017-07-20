Установку памятников Сталину в общественных местах одобряют 62% жителей РФ

Москва, , 13:29 — REGNUM Размещение в публичных местах памятных знаков лидеру СССР, верховному главнокомандующему советскими войсками в Великой Отечественной войне Иосифу Сталину поддерживают 62% российских граждан, сообщает 20 июля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Общественное мнение по вопросу размещения подобного рода памятных знаков на сегодняшний день сформировано довольно отчетливо: более половины россиян (62%) согласны с тем мнением, что доски, бюсты, картины и пр., рассказывающие об успехах Сталина, нужно размещать в публичных местах, с другой стороны, 65% граждан против установки знаков, сообщающих о его неудачах и преступлениях», — говорится в сообщении.

Согласно опросу, 59% людей считает, что на памятных знаках не обязательно размещать сообщения нейтрального характера, то есть, например, о посещении Сталиным какого-то населенного пункта или о его выступлении перед местными жителями.

По мнению жителей России, памятные даты Сталину необходимо размещать для соблюдения исторической правды. Среди тех, кто наиболее поддерживает увековечение его памяти — молодые люди, в то время как среди пожилых процент его почитателей меньше.

Авторы опроса обращают внимание на его актуальность: увековечивание памяти Сталина активно обсуждается в информационном пространстве.

При этом опрос показывает довольно высокий процент безразличия к этой теме. Так, 33% российских граждан в случае размещения памятного знака Сталина на соседнем доме не стали бы возражать, но и не обрадовались бы. 21% был бы «против», а 42% — «за».

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