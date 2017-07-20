МИД ФРГ призвал своих граждан к осторожности при поездках в Турцию

Берлин, , 13:29 — REGNUM

МИД ФРГ выступил 20 июля с предостережением своим гражданам относительно поездок в Турцию, ссылаясь на недавние задержания, сообщает Reuters.

«Лицам, совершающим поездки в Турцию по личным или деловым мотивам, следует соблюдать повышенную осторожность, а также вставать на учет в консульствах и посольстве ФРГ, даже если речь идет о кратковременных визитах», — указывается в заявлении дипломатического ведомства.

«Отделения министерства иностранных дел не всегда информируются своевременно относительно задержания граждан ФРГ. Доступ к услугам консульств также не всегда может быть предоставлен», — отмечает ведомство.

Напомним, отношения между Анкарой и Берлином по-прежнему носят напряженной характер, связанный с рядом разногласий, таких как вопрос признания геноцида армян немецким бундестагом, миграционное соглашение, а также вступление Турции в состав ЕС и других.

Последним проблемным моментом во взаимоотношениях двух стран стало задержание гражданина ФРГ, немецкого правозащитника Петера Штойдтнера, который был задержан вместе с главой турецкого отделения правозащитной организации Amnesty International Идил Эсер.

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