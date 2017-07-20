Названа дата проведения заседания комиссии Госдумы по доходам

Москва, , 13:09 — REGNUM Заседание комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах назначено на 11 сентября 2017 г. Об этом, как передает RT, сообщила председатель комиссии Наталья Поклонская, комментируя соответствующие сообщения СМИ.

«Назначено заседание комиссии на 11 сентября, 15:30», — сказала парламентарий.

Ранее ряд СМИ сообщил, что комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов в седьмом созыве провела лишь одно рабочее совещание, в ходе которого вопросы о декларациях не рассматривались.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября 2016 г. депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») была избрана главой комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов. Данное решение поддержали большинство депутатов Госдумы в ходе первого пленарного заседания Госдумы VII созыва.

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