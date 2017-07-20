В Кремле подтвердили разговор Трампа с Путиным о проблеме усыновления

Москва, , 13:07 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что тема усыновления в США детей из России затрагивалась на встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на ужине в Гамбурге в ходе саммита G20.

По его словам, эта тема «действительно затрагивалась». Он уточнил, что о возможности пересмотра закона Димы Яковлева речи не идет.

«Больше ничего сказать не могу», — сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля опроверг сообщения о том, что якобы в рамках саммита G20 между Путиным и Трампом была вторая, «секретная» встреча.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times заявил, что обсуждал с Путиным проблему усыновления. Глава Белого дома пояснил, что рядом с Путиным посадили его супругу Меланью, и он подошел, чтобы поздороваться с ней. Заодно он поприветствовал Путина и минут 15 с ним поговорил.

«Просто говорил о разных вещах. На самом деле, очень интересно», — пояснил Трамп.

Напомним, «закон Димы Яковлева» вступил в силу 1 января 2013 года, после того, как трагически погиб по вине американских родителей усыновленный из России Дмитрий Яковлев — американский приемный отец оставил его в 2008 году на целый день в закрытом автомобиле.

«Закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление российских детей гражданами США, который стал ответом на американский «Акт Магнитского». Сам Харрисон позднее был оправдан судом в США.

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