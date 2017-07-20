Госдума ратифицировала соглашение между РФ и Арменией по космосу

Москва, , 12:56 — REGNUM Госдума ратифицировала Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Армения о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

Соглашение по своему формату и содержанию в основном соответствует аналогичным соглашениям по космосу с Казахстаном и Белоруссией.

Соглашением, подписанным в Ереване 7 апреля .2016 г., предусмотрены необходимые принципы и нормы для развития сотрудничества в области космической деятельности, касающиеся охраны прав интеллектуальной собственности, вопросов регулирования защиты и обмена различного вида информацией, сертификации конечного использования и порядка безопасного обращения на территории импортера с охраняемыми изделиями и технологиями, в отношении которых установлен экспортный контроль.

Прописан взаимный отказ от предъявления требований об ответственности и о возмещении ущерба при осуществлении совместной деятельности, обеспечении правовой и физической защиты имущества сторон и связанных с ними организаций на территории импортирующего государства.

Соглашение закрепило положения программы долгосрочного сотрудничества РФ и Армении до 2020 года в космической сфере в следующих приоритетных областях: дистанционное зондирование земли (ДЗЗ); разработка и внедрение космических технологий, в том числе на основе применения глобальной навигационной системы ГЛОНАСС; фундаментальные и прикладные космические научные исследования дальнего космоса и околоземного космического пространства.