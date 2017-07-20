El Confidencial: Венгрия и Польша разваливают европейскую демократию

Мадрид, , 12:51 — REGNUM «Европейская Комиссия выразила недовольство принятым в Венгрии законом, направленным против НПО с иностранным финансированием. По мнению вице-президента ЕК Франца Тиммермана, «меры, продвигаемые консерватором Виктором Орбаном, вступают в прямое противоречие с нормами права, а значит, и ценностями Евросоюза», — отмечает брюссельский корреспондент El Confidencial Мария Техеро Мартин. — Тиммерман еще в апреле нынешнего года, когда Орбан затеял разработку этого закона, предупредил мадьярского лидера, что «Брюссель не будет сидеть сложа руки и потребует от Орбана вернуться в правовое поле ЕС».

Под возвратом, разумеется, руководство ЕК подразумевает отказ венгерского главы от закона, предполагающего придание неправительственным организациям, живущим «на импортные деньги» статуса иностранного агента.

«Согласно новым венгерским нормам, любое НПО, получающее в год € 24 000 и больше из заграницы, подпадает под этот статус и столкнется с жесткими ограничениями, — отмечает брюссельский корреспондент. — Им не только нужно будет регистрироваться в качестве финансируемой из-за рубежа организации, но и все их публикации будут сопровождаться соответствующим клеймом. Здесь легко просматривается влияние Кремля, установившего в России такие же правила, только раньше. За публикации без соответствующего клейма организации могут подвергнуться санкциям».

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По мнению руководства ЕС, венгерский закон об НПО с иностранным финансированием «препятствует свободному перемещению капиталов внутри ЕС, что является нарушением одного из четырех фундаментальных принципов Евросоюза, а также нарушает право на защиту частной жизни и охрану персональных данных, ведь Орбан требует, чтобы все финансовые доноры НПО были раскрыты».

«У Будапешта есть месяц на размышление, если он не хочет предстать перед Европейским судом», — рисует мрачные перспективы Мария Техеро для Виктора Орбана, дополняя, что «вслед за Венгрией Еврокомиссия займется Польшей, которая, согласно предложению, представленному партией «Закон и Справедливость», «намерена добиться примата решений Верховного Суда страны над решениями Европейского Суда».

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