Госдума ратифицировала отказ от досмотра транзитных поездов из Казахстана

Москва, , 12:47 — REGNUM Протокол, позволяющий отказаться от пограничного контроля транзитных поездов из Казахстана, Госдума ратифицировала на пленарном заседании 20 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Протокол был подписан Россией и Казахстаном 4 декабря 2016 года в ходе Форума межрегионального и приграничного сотрудничества в Астане. Согласно документу, обе страны договорились пропускать через свою границу пассажирские и грузовые поезда без пограничного контроля. Такая норма коснется поездов, в маршруте которых не запланированы остановки на территории другого государства, то есть, состав проедет по территории транзитом.

«В противном случае наши пассажиры, пересекая две границы, входя из России из России в Казахстан и выходя из Казахстана в Россию должны были проходить эти контроли, равно как и казахстанские транзитные поезда. Теперь это по протоколу отменяется», — рассказал в ходе пленарного заседания замминистра транспорта РФ Сергей Аристов.

При этом если маршрут пассажирского или грузового поезда предполагает остановку на территории другой страны, то пограничный контроль и другие вида контроля будет проводиться только в отношении входящих в поезд или выходящих из него граждан.

Как отмечал ранее министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, такое нововведение позволит сократить время в пути с 36 до 23 часов.

Кроме того, документ также позволяет принимать решения по открытию и закрытию российских железнодорожных станций на территории Казахстана и наоборот. Такая норма позволит оптимизировать процесс открытия и закрытия станций в целом, а также повысит эффективность работы «РЖД».

Протокол также наделяет местные исполнительные органы власти полномочиями разработать правила перевозок пассажиров в пограничных районах. В частности, они должны разработать правила проведения конкурса, который определит перевозчиков, которые будут перевозить пассажиров и получат субсидии из бюджетов приграничных субъектов на покрытие расходов.

«Вступление в силу протокола отвечает интересам РФ, поскольку это будет способствовать стабилизации и, безусловно, повышению эффективности работы железных дорог РФ», — заявил в ходе пленарного заседания член комитета Госдумы по делам СНГ Юрий Мищеряков («Единая Россия»).