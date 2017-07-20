При всем богатстве выбора: как ищут нового сити-менеджера для Орла

Орел, , 12:37 — REGNUM Конкурс на замещение должности главы администрации Орла, вакантной с 22 июня, после отставки Андрея Усикова, назначен на 21 июля, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию пресс-службы горсовета.

На заседании комиссии кандидаты должны представить свои планы по развитию Орла. Именно по результатам их выступлений будут отобраны самые достойные. Окончательное же слово — за депутатами: имя сити-менеджера, скорее всего, назовут на следующей неделе, на сессии горсовета.

Всего в числе соискателей оказались сразу семь человек, в том числе — сразу три чиновника администрации Орла.

На пост претендует исполняющий обязанности главы горадминистрации Александр Муромский. В мэрии он курирует управление архитектуры и градостроительства, управление строительства, а также занимался подготовкой Орла к 450-летию. На посту вице-мэра работает с 2012 года.

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Второй претендент на этот пост — заместитель главы администрации города, начальник управления городского хозяйства и транспорта Роман Игнатушин, который также короткий период успел поуправлять городом: уходивший в отставку Усиков назначил Игнатушина исполнять обязанности главы, так как Муромский в это время был в отпуске. Отметим, что в мае к Игнатушину появились претензии со стороны прокуратуры — в отношении чиновника было возбуждено дело об административном нарушении в связи со скандалом из-за неработающего подъемника в одном из новых жилых домов, из-за чего 16-летний мальчик-инвалид оказался фактически заперт в своей квартире. Родители обращались и к чиновникам, и в суд. Решению проблемы помогло лишь вмешательство надзорных и следственных органов. Вопросы к Игнатушину есть и в части управления городским транспортом — два МУПа, которые занимаются пассажирскими перевозками, сегодня погрязли в долгах.

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Юрий Студенников — заместитель главы администрации города, начальник территориального управления по Заводскому району Орла, также претендует на пост руководителя горадминистрации, кстати — уже во второй раз.

За пост главы администрации Орла решил побороться и глава администрации города Ливен Николай Злобин. Свой пост в мэрии Ливен он занял в сентябре 2016 года, а до этого руководил «Орелводоканалом». Впрочем, и в Ливнах он человек не новый — до 2010 года уже работал в Ливнах и был первым заместителем местной райадминистрации. С 2010 по 2012 года он работал в администрации Орла, в том числе в должности заместителя мэра. Есть у Злобина и опыт работы в облправительстве — с 2012 (еще при губернатора Александре Козлове) до 2015 года он занимал пост вице-губернатора и руководил инфраструктурным блоком.

Еще один перспективный кандидат — председатель комитета по бюджету, налогам и финансам, работающий на профессиональной постоянной основе Орловского областного совета народных депутатов Сергей Волков. До избрания в облсовет Волков работал мэром Мценска.

Другой кандидат на пост сити-менеджера — депутат Орловского областного совета народных депутатов, глава регионального отделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин. До того, как он начал делать политическую карьеру, работал в телекоммуникационной сферы, реготделением партии руководит с 2015 года, в 2016 году был избран в облсовет.

Наконец, седьмым кандидатом стал заместитель генерального директора МПП ВКХ «Орёлводоканал» Юрий Валуев.

В числе фаворитов местные СМИ называют Сергея Волкова и Николая Злобина. Волкову, как сообщает ресурс vorle.ru, пост сити-менеджера прочили еще в 2015 году, когда в регион пришел губернатор Вадим Потомский. Но тогда он заявил, что ему дел хватает и в Мценске. Злобин же имеет, судя по всему, громадный опыт управленческой работы. Не исключают местные наблюдатели и победы исполняющего обязанности главы горадминистрации Александра Муромского.

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