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Президент Киргизии выделил 9 млн рублей в помощь пострадавшим от оползней

Политика

Семьи киргизстанцев, чье жилье было разрушено в результате стихийного бедствия, получат новые дома от государства

Бишкек, 20 июля 2017, 12:07 — REGNUM  Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выделил из Президентского фонда социальной защиты и поддержки 10,5 млн сомов (9,4 млн рублей) Министерству чрезвычайных ситуаций. Об этом сегодня, 20 июля, сообщила пресс-служба главы государства.

На эти деньги будут построены семь жилых домов для пострадавших от схода оползней жителей Зергерского и Жалпак-Ташского сельских округов Ошской области.

ИА REGNUM напоминает, что 30 апреля 2017 года в селе Курбу-Таш в Ошской области Киргизии оползень уничтожил три жилых дома. Одновременно с этим в расположенном по соседству селе Жалпак-Таш земляные массы разрушили еще десять домов. Жертв среди населения удалось избежать благодаря тому, что местных жителей эвакуировали заранее.

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