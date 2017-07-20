Президент Киргизии выделил 9 млн рублей в помощь пострадавшим от оползней

Бишкек, , 12:07 — REGNUM Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выделил из Президентского фонда социальной защиты и поддержки 10,5 млн сомов (9,4 млн рублей) Министерству чрезвычайных ситуаций. Об этом сегодня, 20 июля, сообщила пресс-служба главы государства.

На эти деньги будут построены семь жилых домов для пострадавших от схода оползней жителей Зергерского и Жалпак-Ташского сельских округов Ошской области.

ИА REGNUM напоминает, что 30 апреля 2017 года в селе Курбу-Таш в Ошской области Киргизии оползень уничтожил три жилых дома. Одновременно с этим в расположенном по соседству селе Жалпак-Таш земляные массы разрушили еще десять домов. Жертв среди населения удалось избежать благодаря тому, что местных жителей эвакуировали заранее.