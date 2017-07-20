В Молдавии проходят протесты против реформы Плахотнюка-Додона

Кишинёв, , 12:06 — REGNUM Парламент Молдавии 20 июля проголосовал во втором окончательном чтении за введение смешанной избирательной системы, предложенной социалистами и демократами. Как передает корреспондент ИА REGNUM, проект поддержали депутаты-демократы и социалисты, а также лояльная властям группа «народных европейцев».

Заседание парламента проходило на фоне акций сторонников и противников избирательной реформы. Между манифестантами и полицией несколько раз вспыхивали потасовки. После принятия закона сторонники властей практически сразу разошлись, в то время как оппозиционеры продолжают протест. Здание парламента Молдавии находится в плотном кольце полицейских и спецназа.

Поддержанное президентом Игорем Додоном и социалистами изменение избирательной системы, напомним, выгодно правящей Демпартии Молдавии и ее лидеру Владимиру Плахотнюку, проводящему жесткий антироссийский курс. По мнению подавляющего большинства молдавских экспертов, главная цель реформы — сохранение Демпартии и Плахотнюка у власти после парламентских выборов 2018 года. Венецианская комиссия, куда Кишинев обратился за экспертизой, рекомендовала властям отказаться от проведения реформы. Однако авторы реформы заявили, что все равно примут проект.

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