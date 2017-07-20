Военный Донбасс: ВСУ сообщают о больших потерях

Киев, , 11:18 — REGNUM В Донбассе не стихают спорадические обстрелы с применением минометов, танков, БМП, БТР и всего спектра пехотного вооружения. Наиболее напряженная обстановка сохраняется на Донецком и Луганском направлениях. Данную информацию 20 июля подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, НМ ДНР, администрация Донецка и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Анатолий Стельмах, передает ИА REGNUM.

Так, пресс-служба Народной милиции ДНР сообщает, что 19 июля киевские силовики 30 раз нарушили режим тишины, обстреляв позиции ДНР в 17 населенных пунктах. При этом ВСУ применяли артиллерию, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

«По состоянию на утро 20 июля в результате обстрелов со стороны ВСУ в населенном пункте Трудовские Петровского района Донецка получили ранения трое мирных жителей: Миланов Александр Михайлович 1977 г. р., Толмачева Татьяна Федоровна 1954 г. р., Залада Николай Александрович 1938 г. р. Кроме того, получили разрушения домостроения: ул. Зеленый Гай, 57, 95 и 97 — возгорание частных нежилых домов; по ул. Марка Озерного д. 27 поврежден газопровод. В Докучаевске по ул. Владимира Крепкого в результате обстрела со стороны украинских позиций повреждения получил магазин», — говорится в сообщении.

В то же время пресс-служба администрации Донецка (ДНР) информирует, что в результате ночных боев в Петровском районе повреждено два дома, пострадал один человек.

В свою очередь, Народная милиция ЛНР сообщает, что 19 июля украинские войска пять раз обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах Калиново, Логвиново, Нижнее Лозовое и Желобок, а также под Станицей Луганской. Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, спикер штаба «АТО» Стельмах заявил, что за прошедшие сутки войска ДНР и ЛНР 21 раз нарушили перемирие.

«Четверо наших военных погибли, трое получили ранения», — сказал Стельмах.

Он сообщил, что после 18 часов на Луганском направлении войска ЛНР «из вооружения БМП обстреливали наши позиции в Новозвановке». При этом из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил «по украинским защитникам в Новоалександровке, а из стрелкового оружия — по Станице Луганской».

«В конце суток силы «АТО» понесли потери. Около 18 часов в районе поселка Новотошковское, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое наших военных, еще трое получили ранения», — уточнил Стельмах.

По его словам, в Гнутово и Водяно (Мариупольское направление) под гранатометный огонь ДНР попали украинские опорные пункты.

«По Гнутово около 20.00 противник бил из минометов калибра 82 миллиметра», — рассказал Стельмах.

Он отметил, что в Авдеевке (Донецкое направление) украинские позиции накрыло огнем из гранатометов и стрелкового оружия, в Песках — из минометов калибра 120 миллиметров, «а по Луганскому работала БМП». Стельмах также обвинил войска ДНР в обстреле жилых кварталов Марьинки и Зайцево из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка ДНР отмечает факты стягивания и сосредоточения вдоль всей линии соприкосновения тяжелого вооружения ВСУ. «Из района населенного пункта Доброполье в район Красноармейска отмечено перемещение 50 единиц военной техники, 12 из которых — РСЗО БМ-21 «Град». Данный факт подтверждает нежелание Киева решать конфликт мирным путем», — считает Басурин.

Напомним, 21 сентября 2016 года в Минске представители ДНР и ЛНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе парафировали подписанное представителями России, ОБСЕ и Украины рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Петровского (ДНР), Золотого, Станицы Луганской (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. Как прогнозировалось, в дальнейшем участники Контактной группы в Минске согласуют новые участки для взаимного отвода сил и средств от линии соприкосновения. В настоящее время разведение сил состоялось только в районе Петровского (7 октября 2016 года) и Золотого (1 октября 2016 года). У Станицы Луганской отвод сил срывался около 70 раз.