Депутат Рады Рабинович рассказал о посещении осужденного в РФ Карпюка

Киев, , 10:56 — REGNUM Несмотря на запрет въезда в Россию, благодаря помощи политика и общественного деятеля Виктора Медведчука народный депутат Украины Вадим Рабинович смог получить одноразовый пропуск и встретился во Владимире с осужденным в РФ украинцем Николаем Карпюком. Об этом сам Рабинович рассказал в эфире NewsOne.

По словам депутата, из «патриотов» встретиться с Карпюком ему не помог никто.

«У нас все патриоты. Обкрадывать страну — патриоты, кричать — патриоты, что-то сделать — не патриоты. Сегодня за гратами сидят реально украинские патриоты. И единственный человек, который помог мне сдвинуть глыбу эту — Виктор Медведчук. Я сейчас очень много знаю про ситуации с пленными и могу вам сказать, что два человека единственных в стране, которые что-то сделали реальное для освобождения пленных — это глава СБУ Грицак и Виктор Медведчук. Именно Медведчук причастен к тому, что 404 украинских человека, патриота (я не скажу кто там патриот — мы все патриоты своей страны), 404 души он вернул сюда. И вот я хочу сейчас сказать тем, от кого вечно слышу: «Медведчук не такой, не такой». Вы, паразиты, одного человека вытащите. Одного. Или спасите хотя бы в своей стране», — заявил парламентарий.

По его словам, Николай Карпюк во время встречи попросил передать украинцам следующие слова: «Ненависть, агрессия, злоба — это не в характере, это не в архетипе украинца. Архетип украинца — это любовь, добро, взаимоуважение. Уважение к чужому мнению. Украинцы всегда были толерантны в отношении к инакомыслящим. Уважали мнение тех людей, которые имеют свое собственное мнение. Даже если они им не нравилось. Только таким образом можно строить государство. А на ненависти и агрессии ничего не построишь. Человек приходит в этот мир, для того, чтобы творить. Любовь, добро, правда — это инструменты творчества. А ненависть, агрессия, злоба — это инструменты разрушения».

Рабинович напомнил, что согласно Библии, человек, который спасает одну душу — спасает мир.

«Вот 404 мира Медведчук спас. 404! Да кланяйтесь в ножки и скажите «спасибо». Мне рассказывают, что у него кум Путин. Что я могу сказать? Очень важно, когда у тебя хороший кум, использовать его для пользы своей страны. Медведчук, я считаю, правильно использует свое кумовство, если мы можем получить 404 человека. А вот эти «патриоты», что на него гавкают — они ничего сделать не могут. Поэтому еще раз скажу: я считаю, что он сделал больше в 100 раз, чем они все, и «шана йому велика»! Я вернулся из Владимира с четким пониманием одного: нам нужен мостик, и этот мостик сегодня — Медведчук. Если еще он мне поможет вытащить до конца Мыколу, то я не знаю, я уже говорил, что я свечку пойду поставлю», — пообещал народный избранник.

Рабинович также сообщил, что за три года в заключении Николаю Карпюку никто из «патриотов» ни разу не передал передачи и не написал слов поддержки.

«За три года, что он там сидит, человеку письма не передали. Где поддержка? Где та страна, за которую он боролся? Поэтому басни не надо мне рассказывать. Я подвел свой итог. Я считаю, что надо вытащить всех. Война заканчивается тогда, когда мы вытащим всех ребят, всех девчат, которые там находятся. А то, что они с разных полюсов, или кто-то говорит больше на украинском или «розумие» иначе, так это не наше дело. Это одна семья украинская, большая семья, и хватит паразитам разделять ее на части. Хватит уже!», — призвал Рабинович.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, депутат также объяснил, как, несмотря на запрет российских властей, ему удалось побывать на территории РФ и встретиться с Карпюком.

«Медведчука вы сами спросите, кого он попросил. Но его участие оказалось решающим. Потому что два года я шел другими каналами, и все они мне «помогали», все «делали», и — не сдвигалось с места. Потому что все патриоты больше языком», — заявил Рабинович.

Он подчеркнул, что сам лично активно занимается своим другом Николаем Карпюком.

«И буду опять обращаться, куда могу. В том числе опять к Медведчуку и еще к другим людям, если не хватит Медведчука. Но пока на встречи его хватило», — подытожил Вадим Рабинович.

Напомним, ранее лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук в интервью Financial Times заявлял о том, что его дружба с президентом РФ помогает Украине.