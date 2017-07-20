«Храмовая гора — одно из самых уязвимых мест в мире» — Epochtimes

Иерусалим, Израиль, , 11:11 — REGNUM Храмовая гора является одним из самых уязвимых мест в мире, пишет 20 июля Epochtimes, ссылаясь на слова спикера по вопросам внешней политики от фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Нильса Аннена.

Он осудил события, которые в настоящее время происходят в старом городе Иерусалима: отношения между израильтянами и палестинцами накалены после теракта 14 июля, а также в связи с усиленными мерами безопасности Израиля на Храмовой горе, против которых выступают мусульмане.

«Любое действие с одной стороны, которое воспринимается второй стороной как изменение статус-кво, может привести к эскалации конфликта, особенно, если дело касается вопросов религии», — отметил Аннен в ходе выступления в бундестаге.

Он призывает к пониманию того, что «религиозные памятники должны служить молитве, а не насилию».

Напомним, 17 июля палестинцы устроили протест, скандируя лозунг: «Кровью и духом мы отвоюем тебя, Аль-Акса». Аль-Акса — это мечеть, мусульманская святыня, находящаяся на Храмовой горе.

Как сообщало ИА REGNUM, великий муфтий Иерусалима Амин аль-Хусейни раскритиковал введенные меры безопасности, обвинив руководство Израиля в нарушении статус-кво.

Палестинцы неоднократно высказывали опасения, что Израиль постепенно хочет взять полный контроль над Храмовой горой.

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