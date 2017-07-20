Минобороны КНР: Пекин следит за развитием ситуации в Тайваньском проливе

Пекин, , 11:07 — REGNUM Министерство национальной обороны КНР заявило о том, что Китай внимательно следит за развитием ситуации у побережья КНР. Накануне стало известно, что эсминец ВМС США вошел в Тайваньский пролив и проследовал за ударной авианосной группой НОАК во главе с авианосцем «Ляонин».

"В настоящее время эскадра ВМС НОАК возвращается в порт Циндао из Гонконга, где авианосец «Ляонин» принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных 20-й годовщине вхождения Гонконга в состав КНР. Мы внимательно следим за перемещениями военных кораблей вблизи территориальных вод Китая», — отмечается в заявлении китайского оборонного ведомства.

Активность кораблей ВМС США вблизи китайской территории ранее неоднократно критиковалась в Пекине. Так за последние три месяца эсминцы ВМС США приближались к китайским островам в Южно-Китайском море, принадлежность которых беспочвенно оспаривается сразу несколькими государствами, пишет «Сина синьвэнь».

В заявлении оборонного ведомства КНР подчеркивается, что китайская сторона не допустит каких-либо провокаций в непосредственной близости от собственных территориальных вод.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ударная авианосная группа ВМС НОАК во главе с первым китайским авианосцем «Ляонин» в ночь с 11 на 12 июля прошла через Тайваньский пролив в непосредственной близости от острова. Эскадра ВМС НОАК возвращалась из Гонконга в порт Циндао.

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