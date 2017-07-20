Через МФЦ: Госдума изменила правила выдачи дальневосточного гектара

Москва, , 10:43 — REGNUM Правительственный закон, уточняющий процедуру получения дальневосточного гектара, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля. Закон направлен на то, чтобы устранить проблемы, которые возникли в ходе программы по выдаче россиянам земельных участков на территории Дальнего Востока.

Так, Минвостокразвития РФ получает полномочия устанавливать требования к схеме размещения земельного участка на публичной кадастровой карте в форме электронного документа. Это позволит усовершенствовать процедуру предоставления земельных участков, отмечают в правительстве.

Согласно новому закону, граждане, желающие получить дальневосточный гектар, теперь смогут подавать документы не только в регистрационный орган, но и в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на всей территории РФ.

Кроме того, закон также увеличивает территорию земель, которые могут быть переданы в безвозмездное пользование. По данным Минвостокразвития, 75% участков Дальневосточного округа сегодня не могут быть переданы гражданам, поскольку подпадают под специальную категорию земель.

Для увеличения количества участков, ведомство урезает земли, расположенные в границах охотничьих угодий. Определять границы территории будут уполномоченные высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ с участием представителей охотничьих угодий.

Гражданам также могут выделяться участки, которые находятся на территории защитных лесов. Однако в случае, если такие участки уйдут в пользование к гражданам, они будут обязаны восстановить лес в случае отказа от пользования землей.

Кроме того, граждане также получат право ограниченного использования чужих участков, если доступ к их земельному участку возможен только через другие земли. Если гражданина не устраивает такое правило, он может обратиться в уполномоченный орган с заявлением изменить границы участка. Если пользователь участка не согласен с изменением границ, то ему может быть предоставлен другой земельный участок.