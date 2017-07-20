Госдума прописала депутатам и сенаторам право на первоочередной прием

Москва, , 10:31 — REGNUM Госдума наделила заксобрания субъектов РФ полномочиями заслушивать на своих заседаниях информацию о результатах деятельности территориальных органов госвласти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля, соответствующий закон нижняя палата парламента приняла в третьем чтении.

Предлагается определить порядок заслушивания информации, в том числе минимальный срок (не менее чем за 5 дней до проведения заседания) направления приглашения для участия в заседании, в котором указываются вопросы, интересующие членов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ.

Одновременно за членами Совфеда и депутатами Госдумы закрепляется право на прием «в первоочередном порядке руководителями и другими должностными лицами федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, иных государственных органов, органов местного самоуправления, иных муниципальных органов, организаций независимо от форм собственности, органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований».

Кроме того, предлагается возложить на должностных лиц федеральных органов госвласти и их территориальных органов, органов госвласти субъектов РФ, органов местного самоуправления в пределах их компетенции обязанность обеспечивать парламентариям условия для осуществления ими своих полномочий.