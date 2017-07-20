«Наверно, нет достойной кандидатуры»: почему провалились выборы мэра Омска

Омск, , 10:20 — REGNUM Спикер Омского городского совета Галина Горст объяснила, почему в Омске весной 2017 года так и не появился новый градоначальник.

В апреле текущего года попытка выборов нового мэра была предпринята, однако не увенчалась успехом. Оба допущенных до выборов кандидата — министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель Андрей Ерошевич — сняли свои кандидатуры. 19 апреля горсовет принял постановление о признании выборов несостоявшимися.

По мнению спикера горсовета Галины Горст, достойного кандидата на пост мэра просто пока не нашлось. Об этом она заявила журналистам сегодня, 20 июля.

«За этот период произошли изменения в полномочиях главы города. Было два варианта непрямых выборов: сити-менеджер с обрезанными полномочиями и градоначальник на конкурсной основе. Остановились на втором варианте. Пробные выборы мы проводили 19 апреля. Конкурс объявлен, но это придётся делать новому составу горсовета. Если он изберёт мэра, ответственность будет разделена между депутатами и мэром. И основное, почему мы не избрали нового мэра: наверно, нет достойной кандидатуры на этот пост», — цитирует Горст омское информагентство Оm1.ru.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 2012 года мэром Омска был Вячеслав Двораковский, получивший порядка 49% голосов на досрочных выборах. В 2015 году прямые выборы мэра Омска были отменены. Полномочия Двораковского на посту градоначальника должны были завершиться в июле текущего года. В апреле 2017 года в Омске предприняли первую попытку выборов мэра по новой системе, однако она провалилась.

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Вторая попытка должна состояться в ноябре. До этого времени городом должен был продолжать руководить Вячеслав Двораковский. Однако 19 июля стало известно, что он подал заявление об отставке по собственному желанию. Горсовет отставку мэра принял. Исполняющим обязанности главы города стал первый заммэра Сергей Фролов.

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Между тем, по мнению ряда политологов, отставка Двораковского не была добровольной. Например, политолог Инна Ветренко считает, что решение об отставке нынешнего градоначальника было принято на федеральном уровне.

Отметим, что нового мэра в ноябре горсовет выберет уже новым составом. Выборы депутатов городского совета Омска шестого созыва состоятся в единый день голосования — 10 сентября 2017 года.

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