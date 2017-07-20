Более 210 тыс. чиновников из КНР нарушили трудовую дисциплину в I полугодии

Пекин, , 09:59 — REGNUM Центральная комиссия КПК по проверке трудовой дисциплины отчиталась о проделанной работе за первые шесть месяцев 2017 года. Согласно данным, опубликованным на сайте дисциплинарной комиссии, по итогам первого полугодия более 210 тыс. чиновников понесли наказание за нарушение трудовой дисциплины.

Наиболее распространенным проступком стало нарушение «инструкции из 8 пунктов» — внутреннего кодекса поведения для членов Коммунистической партии Китая, обязывающего чиновников вести скромный образ жизни, не принимать подарки, не использовать служебный транспорт в личных целях, а также не организовывать пышные банкеты, пишет «Жэньминь жибао».

В заявлении комиссии отмечается, что среди 210 тыс. провинившихся чиновников было 38 государственных служащих провинциального и министерского уровней, более 1 тыс. чиновников уровня городских округов, 8,4 тыс. уездных чиновников, а также 129 тыс. сотрудников государственных предприятий и агентств.

По итогам 2016 года инспекторы комиссии сообщили о дисциплинарных наказаниях для 415 тыс. чиновников, которые были наказаны за различные трудовые проступки. Чаще всего наказание за несерьезные нарушения заключается в ограничениях по службе — провинившиеся чиновники не могут получать повышения на срок от одного до трех лет. За более серьезные проступки предусмотрено понижение в должности, а за серьезные преступления чиновники могут отправиться за решетку или быть приговорены к смертной казни.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по заявлениям Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, более 85 тыс. чиновников были наказаны за первый квартал 2017 года в рамках государственной антикоррупционной кампании.

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