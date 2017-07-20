«Врачи без границ»: Мы не сотрудничаем с контрабандистами

Берлин, , 09:59 — REGNUM Генеральный директор организации «Врачи без границ» в Германии Флориан Вестфаль опроверг критику министра внутренних дел ФРГ Томаса Мезьера, обвинившего неправительственную организацию (НПО) в содействии нелегальной миграции в Средиземном море, пишет 19 июля Die Zeit.

Министры внутренних дел Австрии (Вольфганг Соботка) и Германии (Томас де Мезьер) обвинили благотворительные НПО, в том числе «Врачей без границ», занимающиеся спасением беженцев в Средиземном море, в оказании помощи контрабандистам.

Ранее министры одобрили инициативу итальянских властей обеспечить суда НПО, участвующие в поисково-спасательных операциях, чёткими правилами, оформленными в виде обязательного «Кодекса поведения».

Однако, по мнению де Мезьера, «Врачи без границ» их нарушают: они используют специальные прожекторы, являясь, таким образом, маяком для нелегальных лодок.

Флориан Вестфаль отметил в интервью изданию, что «Врачи без границ» не сотрудничают с контрабандистами. Они использовали транспондеры, но «их свет был не настолько силен, чтобы его видели на расстоянии 12 морских миль от итальянского до ливийского побережья».

К тому же, как утверждает Вестфаль, суда вправе пользоваться световыми прожекторами в рамках международного морского права в целях защиты своей собственной безопасности.