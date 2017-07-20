«Европейские энергокомпании призывают США одуматься»

Берлин, , 10:55 — REGNUM Энергетические компании, на этот раз европейские, выступают против санкций США в отношении российского газопровода «Северный поток-2», который должен пройти от берегов России до Германии по дну Балтийского моря. Как сообщает немецкая деловая газета The Handelsblatt, главы ряда европейских энергокомпаний считают, что соответствующие ограничительные меры могут негативным образом отразиться на самой Европе.

Последствия новых санкций США против РФ будут огромными, они отразятся не лучшим образом на всей протяженности территорий от «Китая до Западной Европы». В этом уверен Маттиас Варниг, управляющий директор компании Nord Stream 2 AG, которая занимается реализацией проекта российского газопровода.

Кроме того, энергетическое положение Европы сегодня таково, что требуется увеличение поставок российского газа, а не уменьшений, объяснил в интервью изданию Райнер Зеле, глава австрийской нефтяной компании OMV. По его мнению, самостоятельное обеспечение стабильных поставок голубого топлива — в интересах европейские стран.

«С европейской точки зрения, дополнительный природный газ из России необходим, потому что собственное производство сокращается», — обратил внимание Зеле.

Дело в том, что 15 июня Сенат США практически единодушно одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. «За» проголосовали 98 сенаторов, «против» — всего двое. В документе говорится об ограничении срока кредитования российских банков, а также компаний, занятых в нефтегазовом секторе, находящихся под действием санкций. Также речь идет о запрете для американских компаний и лиц, которые собираются вложить более $5 млн за год или $1 млн единовременно на строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

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В законопроект включена статья, согласно которой США продолжат выступать против реализации проекта «Северный поток-2». Тем самым американская сторона планирует продвигать экспорт собственного сырья на европейском рынке.

Помимо того, что против таких мер выступают немецкие и австрийские политики, указывающие на то, что новые антироссийские санкцией напрямую затронут европейские компании, занятые в совместных с Россией энергетических проектах, не согласны с подобными ограничениями и сами американские энергокомпании. Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент американской ассоциации Petroleum Equipment & Services Association Лесли Байер на этой неделе направил письмо лидеру республиканского большинства в палате представителей Кевину Маккарти, в котором введение новых антироссийских санкций охарактеризовал как «колоссальную эскалацию». Он подчеркнул, что это может создать серьезные ограничения на мировом рынке для американских компаний. К тому же ограничения могут привести к тому, что множество американцев потеряют работу.

Напомним, что начало строительство «Северного потока-2» должно начаться в 2018 году, а завершиться к концу 2019 года. Этот газопровод увеличит вдвое мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит, а также напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. В совместном с «Газпром» проекте задействованы такие европейские компании как BASF, Engie, OMV, Shell и Uniper. Незадолго до одобрение Сенатом США законопроекта об ужесточении санкций против РФ пять европейских компаний успели предоставить 4,75 млрд евро на реализацию проекта «Северный поток — 2», по $950 млн каждая. Так, западные партнеры «Газпрома» должны обеспечить 50% финансирования проекта.

Что касается позиции Вашингтона по поводу «Северного потока-2», то еще весной 2016 года в США заявили, что этот российский проект является политическим и несет угрозу энергобезопасности Европы. Через несколько месяцев группа американских сенаторов направила в Еврокомиссию письмо с критикой проекта. По мнению сенаторов, Россия использует «энергетику как рычаг политического давления», поэтому реализация «Северного потока-2» подрывает создание европейского Энергетического союза.

В то же время бывший на тот момент вице-президентом США Джозеф Байден отмечал, что Европа может закупать американский сжиженный природный газ, а «Северный поток-2» — это плохая сделка для Европы. Нападки США на российский проект продолжились с новой силой в 2017 году. Уже в апреле заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджет Бринк на конференции в Атлантическом совете США сказала, что проект несет угрозу для энергетической безопасности Украины и всей Европы.

Отметим также, что министр энергетики США Рик Перри ранее заявлял о том, что энергетическая политика — «жизненно важный элемент внешней политики США». По словам министра, необходимо использовать собственные запасы газа качестве экспортных поставок. Таким образом, уверен Перри, США будут иметь доминирующую власть.

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