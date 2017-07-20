Яков Рудь, , 09:42 — REGNUM

Способна ли современная Европа отказаться от политики и практики двойных стандартов? Чем дальше мы углубляемся в геополитический «лес» ХХІ века, тем становится все более очевидно, что нет, не способна. Вопреки хорошо отлаженной риторике о «европейских ценностях», «правах и свободах» для всех и прочих высоких материях, европейцы продолжают разделять «старый» континент и его обитателей на «своих» и «чужих». Предлагая тем и другим совершенно разные, иногда прямо противоречащие друг другу, суждения, оценки, подходы. При этом критерии определения того, кто более матери Европе ценен, далеко не всегда основываются на традиционных представлениях о международном праве и нормах морали. Скрывать этот прискорбный факт от публики помогает пропаганда. Та самая, от которой в цивилизованном мире якобы отказались, и в использовании которой теперь стало модно обвинять исключительно Россию.

Наиболее нервно, чтобы не сказать истерично, отреагировали на слова А. Захарченко о запуске принципиально нового для украинского востока и для всей Украины проекта под названием «Малороссия» в Германии. Вопрос о том, стала ли такая реакция спонтанным проявлением свободной политической мысли свободных людей, или она была запущена по хорошо спланированному и отрежиссированному сценарию из определенного центра формирования мнений, оставим в стороне. Он в данном случае, безусловно, важен, но все-таки вторичен. Гораздо важнее другое: немцы, с одной стороны, дружно ополчились против самой идеи, с другой, не менее солидарно принялись сыпать обвинениями в адрес Москвы.

Известный специалист по Восточной Европе Б. Йоханн, руководитель украинской редакции «Дойче Велле», к примеру, решил без всяких экивоков и обиняков пригвоздить А. Захарченко к столбу позора, обвинив того сразу в двух страшных по европейским меркам «преступлениях». Во-первых, в желании перекроить карту Европы и в имперских амбициях. Во-вторых, в игре на руку В.Путину. Для пущей верности и важности сопроводив эти свои оценки личными оскорблениями в адрес лидера ДНР: «этот человек либо страдает манией величия, либо принял изрядную дозу каких-то наркотиков». Что тут скажешь: предложенный уровень ведения дискуссии вполне соответствует нормам традиционной европейской политической культуры и высоким европейским стандартам, не так ли?

Автор отклика на тему «Малороссии» от А. Захарченко в «Die Welt» был более сдержан, чем Б. Йоханн, в словах, но не менее резок в оценках. Оттолкнуться в своих размышлениях он решил от заезженного тезиса о том, что Россия «стремится дестабилизировать Украину и воспрепятствовать ее движению в европейском направлении». Оттолкнувшись же, сразу, как говорится, взял быка за рога. Заявив, что идея о создании «Малороссии» может быть использована Кремлем для «шантажа Киева и Запада». Весьма типичный и широко распространенный прием западной пропаганды: первым успеть обвинить оппонента в том, что делаешь или собираешься делать сам. Как это ни прискорбно, но такая игра на опережение уже не раз и не два, действительно, служила тем, кто ею занимался, добрую службу. С ее помощью они заставляли Россию или оправдываться, или замолкать. Поле информационной битвы оставалось за ними.

Германия не ограничилась суждениями экспертов и публицистов. По «Малороссии» высказались и официальные лица. Естественно — тоже резко негативно, тоже осуждающе, тоже с призывом придерживаться «Минска». А еще, само собой разумеется, с осуждающим помахиванием дипломатическим пальчиком в сторону Москвы. Берлин в этом вопросе не остался одинок. Аналогичные позиции были заявлены от имени официального Парижа и Брюсселя. Особняком тут осталась реакция Варшавы, которая, по сути дела, свелась к констатации то ли отсутствия позиции, то ли нежелания ее по каким-то мотивам делать достоянием публики. МИД Польши заявил, что «не комментирует деятельность субъектов, существование которых не признает», сославшись, таким образом, на формальную сторону проблемы.

И вот тут-то, мне кажется, начинается самое интересное. Формальную сторону конфликта на востоке Украины в Европе до последнего времени предпочитают старательно обходить стороной. Что и понятно: расставлять в этом вопросе акценты с точки зрения европейцев и официального Киева крайне невыгодно. Если пойти этим путем, сразу же вскроется целая вереница неприятных для Европы моментов и фактов, начиная с данных В. Януковичу министрами иностранных дел Германии, Франции и Польши гарантий соблюдения мирного соглашения с «майданом». Впрочем, вопреки позиции официального Берлина, пренебрежение Киевом международным правом и правом как таковым уже замечено в Германии на уровне экспертного сообщества. И не только замечено, но и вынесено в публичную плоскость, причем, с нескрываемым акцентом на том, что подобное поведение киевских властей не может не шокировать.

Двойные стандарты Европы в отношении Украины и конфликта в Донбассе проявились в очередной раз. В главных европейских столицах с завидной оперативностью заметили заявление А. Захарченко о «Малороссии» и отреагировали на него, но совсем упустили из виду тот проект закона о реинтеграции (деоккупации) Донбасса, который подготовлен в Киеве и проходит ныне стадию окончательной апробации. В нем, кроме всего прочего, вводится в обиход ряд новых определений, отвечающих изменившимся интересам центральной власти. К международному праву они имеют очень слабое отношение, если вообще имеют.

Немецкий эксперт-международник Р. Меркель, комментируя оценки и подходы к конфликту в Донбассе с точки зрения международного права, отмечает, что украинские власти заинтересованы в том, чтобы утверждать, что на востоке имеет место не военный конфликт, а действия уголовников и террористов. На самом деле происходящее на украинском востоке это — вооруженный конфликт. Международное право, начиная с Женевской конвенции 1949 г., использует не термин «война», а именно «вооруженный конфликт». «Признаки налицо, — указывает Р. Меркель: — использование тяжелых вооружений, наличие вооруженных подразделений под командованием. Говорить, что это — мародерствующие банды или террористические группировки, не в компетенции украинских властей».

Может быть, А. Захарченко, объявляя о проекте «Малороссия», вышел за рамки своих полномочий первого лица ДНР. Но ведь он сделал это только сейчас, а Киев занимается подобными вещами три с половиной года кряду. Причем, куда в более крупных масштабах. Почему же реакция Германии и Европы на действия одной и другой стороны конфликта столь различна? Почему европейцы, заметив «Малороссию», не хотят в упор замечать ни закон Киева о реинтеграции Донбасса, ни заявления киевских политиков и экспертов о «хорватском сценарии» и о «параде победы» в Донецке?