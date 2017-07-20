‍Ирак закупит в России крупную партию танков Т-90

Москва, , 09:30 — REGNUM Контракт на поставку партии российских танков Т-90 подписан с Ираком, сообщил помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью газете «Известия».

"Приличный контракт на большую партию, конкретную сумму назвать не могу, количество [танков] большое», — сказал он.

По данным директора Центра анализа стратегий и технологий, речь может идти о крупной партии. Такой заказ очень выгоден «Уралвагонзаводу».

"В данном случае можно говорить о поставке нескольких сотен машин, а сумма контракта может превышать $1 млрд», — сказал он.

По словам Пухова, поставка Т-90 в Ирак — не просто экономически выгодная сделка, но и «серьезный внешнеполитический успех России».

«Ведь воевали в Ираке американцы, а выбор иракских военных в итоге пал на российский танк», — пояснил он.

Напомним, Т-90 получил название «Владимир» в честь главного конструктора танка Владимира Поткина. Технику выпускает «Уралвагонзаводом» (Нижний Тагил, Свердловская область).

Что касается участия американских ВС, они орудовали в Ираке в период так называемой Иракской войны — с 20 марта 2003 по 15 декабря 2011 года. В результате был свергнут и жестоко убит иракский президент Саддам Хусейн.

Сейчас в этой ближневосточной стране американцы воюют с террористами группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возглавляя так называемую антитеррористическую коалицию.

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