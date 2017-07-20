В Киеве вспоминают погибшего журналиста Павла Шеремета

Киев, , 09:27 — REGNUM В Киеве на акцию памяти журналиста Павла Шеремета собрались его друзья, коллеги и родственники. Они вышли на пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, там, где 20 июля 2016 года погиб Шеремет, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

На перекрёстке участники акции установили щит с портретом журналиста и надписью «Кто убил Павла? Прошёл год». Под щитом горят свечи и лежат цветы.

Среди присутствующих — депутаты Верховной рады и общественные деятели. После акции ее участники намерены выйти к зданиям Службы безопасности Украины (СБУ), администрации президента и МВД, где встанут с требованиями провести расследование убийства.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян заявил, что «российский след» является одной из ключевых версий убийства журналиста Павла Шеремета, так как на причастность к преступлению Москвы указывают «большинство доказательств».

Мотивом для убийства в таком случае могла стать профессиональная деятельность журналиста, который находился в оппозиции к президентам России и Белоруссии. Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года — его автомобиль был взорван в центре Киева.

10 мая 2017 года журналисты портала Slidstvo.Info и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщили, что перед убийством за Шереметом следил сотрудник СБУ Игорь Устименко. Об этом говорили записи с камер видеонаблюдения рядом с домом Шеремета.

На следующий день пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что Устименко был уволен из СБУ еще в 2014 году и не мог быть причастен к убийству. Расследование уголовного дела об убийстве журналиста ведет украинская национальная полиция.

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