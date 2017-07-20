Австрия пригрозила закрыть границу с Италией

Вена, , 09:38 — REGNUM Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц вновь пригрозил закрытием австрийско-итальянской границы на альпийском перевале Бреннен в случае увеличения потока нелегальных мигрантов, пишет 19 июля Hannoversche Zeitung.

«В 2016 году мы показали, что можем остановить нелегальную миграцию: мы закрыли балканский маршрут, — отметил Курц в ходе выступления в Вене, — то же самое мы можем сделать и со средиземноморским, а также с итальянским маршрутами».

Под «итальянским маршрутом» Курц подразумевает путь беженцев с Италии через Австрию по границе, пролегающей в Альпах, добавляет издание.

Министр подчеркивает, что «открытые границы лишь содействуют ускорению нелегальной миграции»: все больше беженцев будут «хвататься за эту возможность», а, следовательно, «давать работу контрабандистам», нелегально перевозящих беженцев с ливийских берегов в Италию.

Согласно официальным данным Агентства ООН по делам беженцев, с начала 2017 года около 110 тыс. беженцев добрались до Европы по Средиземному морю.