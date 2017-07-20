МИД Турции назвал заявления ФРГ об аресте правозащитников неприемлемыми

Анкара, , 09:12 — REGNUM

Замечания, сделанные официальным представителем ФРГ относительно ареста Турцией шести правозащитников, неприемлемы, а также являются вмешательством в судебную систему страны, сообщает Reuters.

С таким заявлением 20 июля выступил МИД страны.

Днем ранее Берлин заявил о возможности приостановки выплаты финансовой помощи ЕС Турции в связи с арестом правозащитников организации Amnesty International, среди которых дни гражданин Германии и глава турецкого отдела организации Идил Эзер.

Напомним, в начале июля правоохранительные органы Турции задержали главу турецкого отделения правозащитной организации Amnesty International Идил Эсер. Под стражей также оказались девять ее коллег, в том числе двое специалистов по цифровой безопасности и управлению информацией — гражданами Швеции и Германии.

18 июля суд Стамбула постановил освободить из — четверых активистов. Под стражей тем не менее остается ряд правозащитников, которых обвиняют в в пособничестве терроризму и в причастности к попытке насильственной смены власти, произошедшей в июле 2016 года.

Германия осудила Анкару за арест немецкого правозащитника Петера Штойдтнера и потребовала его освобождения. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала, что «федеральное правительство сделает все возможное, чтобы добиться его освобождения».

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