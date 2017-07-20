Четверг, 20 Июля 2017 года
09:49:19 МСК

«ЕС увянет, если не изменит свое отношение к Израилю»

Политика

Премьер-министр Израиля раскритиковал Брюссель за политику в отношении его страны

«ЕС увянет, если не изменит свое отношение к Израилю»
Иллюстрация: Pixabay.com
Флаги Израиля

Тель-Авив, 20 июля 2017, 09:03 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал ЕС за политику в отношении его страны и пригрозил, что «союз увянет, если не изменит свое отношение к Израилю», пишет 19 июля Die Zeit.

Резкие высказывания Нетаньяху были сделаны на закрытой встрече в Венгрии с премьер-министрами стран Вишеградской группы (Польши, Чехии, Венгрии и Словакии). Они по ошибке просочились в СМИ, добавляет издание.

Премьер-министр также выразил свое недовольство по поводу того, что Брюссель «постоянно ставит Израилю политические условия».

Помимо этого, он призвал своих коллег закрыть свои границы от беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, что вызвало волну возмущения у западноевропейских политиков, призывающих страны Восточной Европы к принятию мигрантов в рамках программы перераспределения беженцев.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное об Израиле